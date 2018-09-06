В Одессе задержали пьяного рыбака со взрывчаткой

Сегодня, 21:45

Также по месту проживания злоумышленника обнаружили и изъяли 13 патронов"

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Суворовском районе Одессы полицейские задержали мужчину, в сумке которого лежала взрывчатка. Как сообщили в отделе коммуникации облуправления полиции, он хотел порыбачить, но перед этим решил выпить в одном из местных парков, чем и привлек внимание правоохранителей.

Следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления изъяли у задержанного тротиловую шашку весом в 400 грамм.

"Также по месту проживания злоумышленника обнаружили и изъяли 13 патронов", — рапортовали в полиции, отметив, что уголовное производство начали по статье "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами".

Напомним, вблизи села Зайцево в Днепропетровской области правоохранители обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Недавно на въезде в Лисичанск Луганской области правоохранители нашли тайник с поврежденными боеприпасами боевиков.

А в Харьковской области тайник с оружием нашел 39-летний житель села Кисловка во время прогулки в лесополосе.
рыбак, взрывчатка

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Автор:

Дана Митанова

Источник:

"Сегодня"

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