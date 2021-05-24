В Одессе задержали трех наркологов. В чем подозревают врачей

Группа врачей торговала рецептами на использование наркотических средств. Фото: ГУНП

В Одессе правоохранители разоблачили группу врачей, нарушавших правила использования наркотических средств и торговавших рецептами на право их приобретения.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП.

Копы провели обыски у фигурантов дела. Фото: ГУНП

Действовали втроем

Трое работников частной наркологической клиники – 46-летняя одесситка и двое мужчин из Донецкой и Черниговской областей в возрасте 44 и 30 лет – под видом оказания помощи наркозависимым людям незаконно выдавали рецепты на наркотические лекарственные средства, содержащие метадон и бупренорфин, гражданам без обследования и установления диагноза "наркомания".

Заработали несколько сотен тысяч гривен

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Рецептурные бланки формы № 3 подозреваемые покупали у государства по три гривни, а незаконно реализовывали их по 500. За несколько месяцев правонарушители неправомерно выдали почти 1300 рецептов на более чем 600 тысяч гривен.

Подозреваемые несколько месяцев торговали рецептами. Фото: ГУНП

Правоохранители провели обыски и изъяли следующие вещественные доказательства:

медицинские карты больных без указания фамилий пациентов с определенным диагнозом "наркомания" и с подписями врачей;

бланки формы № 3;

прайс-листы с указанием стоимости услуг, предлагаемых наркосодержащих лекарственных средств;

кассовые чеки, компьютерную технику, деньги.

Реклама Во время обысков копы нашли прайс-листы с указанием стоимости услуг. Фото: ГУНП

По результатам предварительного расследования всем трем правонарушителям объявили о подозрении. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее мы сообщали, что в частной клинике Одессы продавали метадон и рецепты на наркотики.

Также напомним, под Киевом семейный врач с сообщниками торговал наркотиками.