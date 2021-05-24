В Одессе задержали трех наркологов. В чем подозревают врачей

Группа врачей торговала рецептами на использование наркотических средств. Фото: ГУНП
В Одессе правоохранители разоблачили группу врачей, нарушавших правила использования наркотических средств и торговавших рецептами на право их приобретения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП.
Копы провели обыски у фигурантов дела. Фото: ГУНП
Действовали втроем
Трое работников частной наркологической клиники – 46-летняя одесситка и двое мужчин из Донецкой и Черниговской областей в возрасте 44 и 30 лет – под видом оказания помощи наркозависимым людям незаконно выдавали рецепты на наркотические лекарственные средства, содержащие метадон и бупренорфин, гражданам без обследования и установления диагноза "наркомания".
Заработали несколько сотен тысяч гривен
Рецептурные бланки формы № 3 подозреваемые покупали у государства по три гривни, а незаконно реализовывали их по 500. За несколько месяцев правонарушители неправомерно выдали почти 1300 рецептов на более чем 600 тысяч гривен.
Подозреваемые несколько месяцев торговали рецептами. Фото: ГУНП
Правоохранители провели обыски и изъяли следующие вещественные доказательства:
- медицинские карты больных без указания фамилий пациентов с определенным диагнозом "наркомания" и с подписями врачей;
- бланки формы № 3;
- прайс-листы с указанием стоимости услуг, предлагаемых наркосодержащих лекарственных средств;
- кассовые чеки, компьютерную технику, деньги.
Во время обысков копы нашли прайс-листы с указанием стоимости услуг. Фото: ГУНП
По результатам предварительного расследования всем трем правонарушителям объявили о подозрении. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее мы сообщали, что в частной клинике Одессы продавали метадон и рецепты на наркотики.
Также напомним, под Киевом семейный врач с сообщниками торговал наркотиками.