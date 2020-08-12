В Одессе задержали участников банды, которые похищали людей ради выкупа (фото)

В Одессе задержали двух участников банды "Лоту Гули", которая занималась похищением людей. Ранее были задержаны четверо организаторов этой группировки.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Злоумышленников задержали в одном из домов частного сектора на окраине города.
"По результатам неотложных следственно-оперативных действий оперативники спецслужбы установили еще двух активных участников группировки, причастных к разбою, ограблениям и похищению предпринимателя", - говорится в сообщении.
Также стало известно, что задержанным инкриминируют обвинения по статьям "разбой" и "незаконное лишение свободы или похищение человека".
Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, ранее под Киевом несколько человек, угрожая оружием, затолкали мужчину в автомобиль Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении.
Также мы сообщали о том, что был задержан организатор похищения человека. Мужчину удерживали в неволе 12 дней, требуя от его родственников полмиллиона долларов.
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