В Одессе задержали участников банды, которые похищали людей ради выкупа (фото)

В Одессе задержали двух участников банды "Лоту Гули", которая занималась похищением людей. Ранее были задержаны четверо организаторов этой группировки.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленников задержали в одном из домов частного сектора на окраине города.

"По результатам неотложных следственно-оперативных действий оперативники спецслужбы установили еще двух активных участников группировки, причастных к разбою, ограблениям и похищению предпринимателя", - говорится в сообщении.

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Также стало известно, что задержанным инкриминируют обвинения по статьям "разбой" и "незаконное лишение свободы или похищение человека".

Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее под Киевом несколько человек, угрожая оружием, затолкали мужчину в автомобиль Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении.

Также мы сообщали о том, что был задержан организатор похищения человека. Мужчину удерживали в неволе 12 дней, требуя от его родственников полмиллиона долларов.

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