В Одессе задержали военного с партией амфетамина
Боец ВСУ перевозил психотропное вещество по железной дороге
На железнодорожном вокзале Одессы был задержан офицер Вооруженных сил Украины, перевозивший амфетамин. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.
Опасное вещество было обнаружено во внутреннем кармане куртки военного – оно находилось в полиэтиленовом свертке. Общий вес изъятого порошка составил около 20 граммов.
Военная прокуратура готовится вручить задержанному уведомление о подозрении по статье "незаконное производство, перевозка или сбыт наркотиков". Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные мероприятия.
Операция по разоблачению перевозчика наркотиков проводилась военной прокуратурой Одесского гарнизона совместно со Службой безопасности Украины и сотрудниками Южного территориального управления Военной службы правопорядка.
Ранее в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.
Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления.
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