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В Одессе задержали военного с партией амфетамина

Сегодня, 20:26

Боец ВСУ перевозил психотропное вещество по железной дороге

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Одессе задержали военного с партией амфетамина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f09/294/5c3f092945b33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f09/294/5c3f092945b33.jpg Одесса Боец ВСУ перевозил психотропное вещество по железной дороге

На железнодорожном вокзале Одессы был задержан офицер Вооруженных сил Украины, перевозивший амфетамин. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

Опасное вещество было обнаружено во внутреннем кармане куртки военного – оно находилось в полиэтиленовом свертке. Общий вес изъятого порошка составил около 20 граммов.

Военная прокуратура готовится вручить задержанному уведомление о подозрении по статье "незаконное производство, перевозка или сбыт наркотиков". Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные мероприятия.

Операция по разоблачению перевозчика наркотиков проводилась военной прокуратурой Одесского гарнизона совместно со Службой безопасности Украины и сотрудниками Южного территориального управления Военной службы правопорядка.

Ранее в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

 Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления

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Тег Одесса, амфетамин, военный, наркотик

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