В Одессе задержали вора, подозреваемого в похищении сейфа

Полицейские разыскали подозреваемого в похищении сейфа с деньгами

Фото: Нацполиция

В Одессе полицейские разыскали и задержали мужчину, подозреваемого в краже сейфа из офиса в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как отметили копы, преступление было совершено еще в конце прошлого года и с тех пор злоумышленник скрывался, а действия мужчины квалифицировали по статье "кража в особо крупном размере".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники Приморского отдела полиции вышли на 38-летнего подозреваемого, который находился в городе Черноморск. Сейчас он задержан. Какая именно сумма находилась в сейфе, полиция не уточняет.

Напомним, ранее в Мелитополе солдат украл военное оборудование на 440 тысяч гривен. 21-летнему военнослужащему за кражу грозит до 12 лет тюрьмы.

Также мы писали, что в Киеве бариста украл кофемолку, деньги из кассы и 40 литров молока: в соцсетях шутят. Пользователи Фейсбук тут же принялись активно обсуждать произошедшее.

А в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом злоумышленник пришел воровать кабель. Они услышали подозрительные звуки и вызвали полицию. А вор – прячась в вентиляционной шахте – не удержался, соскользнул вниз и застрял между 8 и 9 этажами.

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