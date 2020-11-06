В Одессе задержали женщину, которая везла в Киев крупную взятку для чиновника Минобороны

Правоохранители в Одессе задержали женщину, которая, предварительно, передавала взятку для чиновника Министерства обороны Украины.

Реклама

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

По данным пресс-службы, 44-летняя жительница Киева получила для дальнейшей передачи 5000 долларов (около 141 821 гривен). Указанная сумма – это часть взятки для чиновника за назначение гражданина на должность руководителя в Главном управлении имущества и ресурсов Министерства обороны Украины.

Отмечается, что полиция пока не установила, кто именно из чиновников Минобороны причастный к преступлению. Сейчас это выясняют следователи.

Реклама

Правонарушительнице скоро сообщат о подозрении пособничестве и принятии взятки.

В тренде ЦИК досрочно распустила Каролино-Бугазскую ТИК в Одесской области

Напомним, недавно правоохранители задержали на взятке главу Черниговской РГА, который требовал 10 тысяч долларов у местного жителя.

Кроме того, мы писали, как бывший коп пытался за 1 млн долларов "купить" должность начальника полиции Ровенской области.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама