В Одессе задержали женщину, которая везла в Киев крупную взятку для чиновника Минобороны

Правоохранители в Одессе задержали женщину, которая, предварительно, передавала взятку для чиновника Министерства обороны Украины.
Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.
По данным пресс-службы, 44-летняя жительница Киева получила для дальнейшей передачи 5000 долларов (около 141 821 гривен). Указанная сумма – это часть взятки для чиновника за назначение гражданина на должность руководителя в Главном управлении имущества и ресурсов Министерства обороны Украины.
Отмечается, что полиция пока не установила, кто именно из чиновников Минобороны причастный к преступлению. Сейчас это выясняют следователи.
Правонарушительнице скоро сообщат о подозрении пособничестве и принятии взятки.
Напомним, недавно правоохранители задержали на взятке главу Черниговской РГА, который требовал 10 тысяч долларов у местного жителя.
Кроме того, мы писали, как бывший коп пытался за 1 млн долларов "купить" должность начальника полиции Ровенской области.
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