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В Одессе заволокло дымом сервисный центр МВД

6 июня, 11:09

Все сотрудники и посетители эвакуированы

Фото: УСИ
Фото: УСИ.

В Одессе сегодня утром возникла угроза пожара в восьмиэтажном здании по адресу Академика Королева, 5, которое занимает управление патрульной полиции Одесской области, следственный отдел по ДТП и сервисный центр МВД.

Как сообщила "Думская" со ссылкой на очевидцев, из дверей последнего повалил дым.

Представитель сервисного центра Елена Яковчук сообщила, что в подвальном помещении здания произошло короткое замыкание электропроводки.

"Возгорания, пожара нет, – сообщила она. — Произошло короткое замыкание электропроводки, было задымление на этажах. Все сотрудники и посетители эвакуированы".

Все три организации временно не работают. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, под Киевом произошел крупный пожар на птицефабрике.

Ранее сообщалось, что в столице произошел мощный пожар на Максимовича, 10. На месте работали 12 единиц спецтехники 50 человек личного состава.

Также в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сержа Лифаря в Деснянском районе.

Ранее мы сообщали о сильном пожаре в Хмельницкой области:



 

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Тег Одесса, пожар, полиция

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