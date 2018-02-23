В Одессе захватили санаторий: появились подробности

Сегодня, 10:28

На территорию "Лермонтовского" ворвались десятки людей с арматурой


Примерно 70 сотрудников частной охранной фирмы, вооруженные ломами и арматурой, ворвались в 7 утра в одесский санаторий "Лермонтовский". Они захватили административное здание и не пускают работников на работу, сообщает "Думская".

"Захватчиками руководит представитель государственного предприятия (санаторий оспаривают друг у друга Министерство юстиции и "Укрпрофздравница". — Ред.), который утверждает, что они действуют законно. Но на сегодняшний день есть вступившее в силу решение, которое отменило передачу здравницы Минюсту. Не имея возможности зайти законным путем, государственное предприятие совершает преступление при попустительстве полиции. Полиция тянет время", — говорит адвокат Илья Халдай, который защищает интересы действующей администрации "Лермонтовского".

Он добавил, что в здании находится оборудование санатория и личные вещи сотрудников.

По словам директора санатория Дмитрия Антипова, ворвавшиеся отключили "Лермонтовский" от электричества, полностью парализовав его работу.

"Мы круглогодичный санаторий, у нас сейчас лежат люди после инсультов, инфарктов, сотрудники не могут пройти на работу. К сожалению, беспредел продолжается", — заявил он и призвал общественность встать на защиту здравницы.

На месте присутствует много полиции, которая проводит следственные действия. Возле санатория стоят сторонники "Укпрофздравницы" и большая группа молодых мужчин специфической наружности. Они прячут лица.

Напомним, ранее в Одессе дотла сгорел двухэтажный корпус санатория, который в последнее время оставался незаселенным.

Также стоит напомнить, что в ночь на 16 сентября в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. На тот момент в корпусе, где произошло возгорание, находились 42 ребенка. Трое из них погибли, трое были госпитализированы.
Одесса, санаторий, захват

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