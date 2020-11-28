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В Одессе заканчиваются места для больных COVID-19: ситуация близка к критической

28 ноября, 20:18

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

За сутки в городе подтвердили коронавирус у 689 человек

В одесских больницах по состоянию на вечер субботы, 28 ноября, осталось всего двадцать свободных мест для госпитализации больных коронавирусной инфекцией COVID-19 .

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Об этом сообщили в мэрии города, передает "Думская".

Причем, как отмечает издание, мест может не хватить, даже несмотря на то, что вчера пациентов с коронавирусом начало принимать отделение городской клинической больницы № 5, расположенное на Троицкой, которое насчитывает 90 коек.

"Все заняли буквально в первый день: за сутки в Одессе диагноз подтвердили у 689 человек. Ситуация близка к критической, признаются медики", – говорится в материале.

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Напомним, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине больницы в регионах начали финансировать с 9 октября, когда Минздрав получил запросы на выделение денег.

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Мы также сообщали, что в Черкассах руководительницу одной из больниц подозревают в организации хищения средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Одесса больницы койки коронавирус COVID-19
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