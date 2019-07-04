В Одессе "заминировали" суд, где зачитывали приговор по делу Труханова

Сообщение о взрывчатке поступило через час после начала заседания

Малиновский райсуд Одессы эвакуировали. Фото: Мария Дмитренко, Сегодня

Малиновский районный суд Одессы, где утром 4 июля начали зачитывать приговор по резонансному делу, фигурантом которого является мэр города Геннадий Труханов и ряд чиновников, эвакуировали из-за сообщения о взрывчатке.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", заседание началось в 11:00, а о минировании заявили уже после полудня.

"Здание Малиновского районного суда заминировано. Работа учреждения приостановлена. Сейчас происходит эвакуация посетителей и сотрудников суда", – говорится в сообщении пресс-службы райсуда.



Фото: Мария Дмитренко, "Сегодня"

Присутствующие на заседании предложили проигнорировать сообщение, но судьи заявили, что из соображений безопасности все должны покинуть помещение. По их словам, вернуться обратно в здание суда можно будет только после соответствующей публикации на официальном сайте.

К слову, Малиновский райсуд "минируют" уже второй день подряд. 3 июля "телефонные террористы" сообщили о взрывчатке около 9:30.

"Здание суда "разминировали" в 11:15. Взрывное устройство не обнаружено", – сообщили накануне в пресс-службе учреждения.

Отметим, что ранее сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры изменили обвинительный акт по делу о растрате бюджетных средств, фигурантом которого среди прочих является мэр Одессы Геннадий Труханов. Главным изменением стала сумма ущерба, нанесенная, по мнению следствия, территориальной общине.

Напомним, 11 марта глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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