В Одессе запустили "посадочные команды", а пассажиры ломали двери (фото)

Следить за количество пассажиров во время рейсов поручают водителям

В Одессе, где ранее ужесточили карантин, на конечных остановках общественного транспорта начали работу "посадочные команды". Они следят за наличием масок у пассажиров и пропускают людей в салоны.

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Об этом рассказал начальник контрольно-ревизионного управления коммунального предприятия "Одессгорэлектротранс" Игор Савов, сообщает "Суспільне".

"Посадочные команды сформированы из работников коммунального предприятия и диспетчеров маршруток. В целом в Одессе за выполнением противоэпидемических норм в транспорте следят 35 "команд", - объяснил он.

По словам Савова, "посадочные команды" поставили там, где больше всего пассажиров.

"А дальше уже на усмотрение водителя. Где-то вышел человек, а зашли двое, это мы уже не можем проконтролировать. Пассажиры некоторые понимают, некоторые не понимают, бывают войны, пытаются бить стекло, ломают двери, каждый хочет проехать", - признал он.

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При этом все льготы на проезд сохранились, а специальных пропусков пока не вводили.

Так, на остановке 10 троллейбуса работают двое сотрудников коммунального предприятия. Они следят, чтобы в салоне людей не было больше, чем количество посадочных мест. В свою очередь, одна из пассажирок рассказала, что не все водители выполняют новые правила.

"Маршрутка полная, и хорошо, если там пять человек в масках. даже если полная, то хотя бы контролируйте, чтобы все были в масках. вот даже я, если не сажусь в транспорт и просто стою на остановке, то я стою или подальше от людей, или в маске, потому что мне уже больше 60 лет", - призналась она.

Один из членов "посадочной команды" отметил, что он пропускают в 210-й автобус не более 19 человек. А дальше количество пассажиров – под контролем шофера.

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"Конечная остановка с обеих сторон, диспетчер смотрит, сколько село пассажиров, я смотрю с другой стороны. Наличие масок, конечно, обязательно, но за всеми не усмотреть. Они могут сесть и снять маску. У нас народ еще не понял того, что произошло", - сказал он.

Мужчина заверил, что все водители используют маски и имеют еще 10 запасных для тех пассажиров, у которых нет средств защиты.

После каждого рейса кабину водителя и салон дезинфицируют. А после пересменки шоферов и окончания работы проводится санитарный и технический осмотр машин.

Напомним, мы сообщали о массовых нарушениях карантина на одесском транспорте: водители набирали максимально возможное число пассажиров, которые не утруждали себя ношением маски.

Также в Одессе водители и пассажиры часто игнорируют ограничения. Маршрутки нередко ездят переполненными, и лишь некоторые одесситы надевают маски на лица.

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При этом врач рассказал об эпидемии COVID-19 в Одесской области – люди заражаются на работе.

Тем временем в ночных клубах "забыли" о карантине – смотрите видео:

Видео: Teza

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