В Одессе запустили провокационный салют во время тревоги (видео)

Правонарушители уже задержаны

В Приморском районе Одессы запустили провокационный салют. Коллаж "Сегодня"

В Приморском районе Одессы запустили провокационный салют во время тревоги.

Об этом говорится в Telegram-канале ZN.UA.

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"В Приморском районе Одессы пускают салюты во время тревоги. Местные "интеллектуалы" запустили фейерверк у здания СБУ", – говорится в сообщении.

Одесские паблики сообщают, что правонарушители уже задержаны, к любителям фейерверков уже приехали 2 наряда, составляют протокол.

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Оборона Одессы