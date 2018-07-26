В Одессе железнодорожники пытались украсть из вагона полтонны зерна

В Одессе, на станции "Одесса-Пересыпь", четверо железнодорожников пытались украсть прямо из вагона полтонны зерна. Мужчин "на горячем" задержала полиция.

Злоумышленники успели набрать 90 мешков зерна стоимостью 50 тысяч гривен. Полицейским железнодорожники признались, что урожай хотели продать. На данный момент мужчины находятся в следственном изоляторе. За содеянное подозреваемым грозит до шести лет заключения.

Не так давно в Одессе правоохранители задержали двух иностранцев, которые похитили из автомобиля 63-летнего мужчины барсетку с документами и денежными средствами в сумме 311 тысяч гривен.

Кроме того, в Одессе правоохранители задержали преступную этническую банду, членами которой являлись иностранцы.

А 22-летний житель Окнянского района в Одесской области обратился в местное отделение полиции с сообщением о краже строительных инструментов. Злоумышленником оказалась 59 -летняя местная жительница, пенсионерка. Она украла из гаража электрическую дрель, шлифовальную машинку и бензопилу.



