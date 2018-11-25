В Одессе женщина инсценировала похищение своего семимесячного ребенка

Версию с похищением она придумала, чтобы оправдаться перед родственниками

В Одессе в полицию обратилась женщина с заявлением о похищении коляски с ее семимесячной дочерью возле железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Нацполиция области.

По словам женщины, она "отвлеклась на старшего ребенка", а когда вернулась – коляски с младенцем уже не было.

Правоохранители начали осматривать территорию возле вокзала, опрашивали прохожих и просматривали видео с камер наблюдения.

"В это же время в Суворовский отдел полиции поступила информация о том, что часом раньше в больницу подбросили девочку, в вещах которой найдена записка с просьбой позаботиться о ней и анкетными данными на нее и якобы ее маму", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители выехали в медучреждение, где один из свидетелей происшествия описал женщину с коляской, которая просила у него лист бумаги и ручку.

Проанализировав собранную информацию, полицейские пришли к выводу, что женщина, которая обратилась в полицию с заявлением о похищении ребенка, и та, которая оставила младенца возле больницы, – одно и то же лицо.

Как выяснилось, около месяца назад 22-летняя жительница города Изюм Харьковской области с двумя малолетними детьми в возрасте 2,8 лет и младенцем приехала к родственникам в Одессу якобы для прохождения медицинского обследования. По словам матери, ее младшая дочь "неизлечимо больна", поэтому, не имея денег на лечение, она и решила оставить ее возле медицинского учреждения. При этом злоумышленница через час собиралась вернуться в Харьковскую область – у нее был билет на поезд. Версию с похищением она придумала, чтобы оправдаться перед родственниками.

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В отношении матери составлены соответствующие процессуальные документы по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП.

В настоящее время ребенок обследован врачами, его жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, диагноз, который озвучила мать, не подтверждается. Судьбу ребенка будут решать специалисты службы по делам детей Одесской ОГА, куда правоохранители направили информацию для принятия мер в соответствии с законодательством.

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