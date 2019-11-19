Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

В Одессе женщина на внедорожнике показала "чудеса" парковки

19 ноября, 16:42

Пассажирам трамвая пришлось вручную выталкивать машину, чтобы освободить проезд

В Одессе камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали "чудеса" парковки от женщины-водителя – вначале она выехала на встречную полосу, а потом еще и оставила свою машину на трамвайных рельсах, перекрыв движение.

Пассажиры трамвая, недолго думая, вышли из салона и сдвинули машину с дороги.

Ранее мы сообщали о том, как в Одессе водитель решил схитрить и объехать затор по трамвайным рельсам, но после того, как его постигла неудача и он застрял, заблокировав движение, помогать ему пришлось пассажирам трамваев – люди вручную вытолкали автомобиль с рельсов, чтобы поскорее попасть домой.

Напомним, ранее в Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов. Нападающего помогли задержать коллеги избитого контролера, находившиеся в салоне.

А в Ровенской области между пассажирами маршрутки произошла драка. Сначала люди толкались в дверях автобуса, а затем – размахивали кулаками на остановке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Одесса парковка трамвай

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделю
Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в УкраинеУкраина
В Одессе на пустыре обнаружили страшную находку
В Одессе на пустыре обнаружили страшную находкуОдесса
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дни
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дниУкраина
В Одесской области иностранец с ножом набросился на пограничника
В Одесской области иностранец с ножом набросился на пограничникаОдесса
В Одессе трамвай сошел с рельсов и врезался в столб
В Одессе трамвай сошел с рельсов и врезался в столбОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...