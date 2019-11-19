В Одессе женщина на внедорожнике показала "чудеса" парковки

В Одессе камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали "чудеса" парковки от женщины-водителя – вначале она выехала на встречную полосу, а потом еще и оставила свою машину на трамвайных рельсах, перекрыв движение.

Пассажиры трамвая, недолго думая, вышли из салона и сдвинули машину с дороги.

Ранее мы сообщали о том, как в Одессе водитель решил схитрить и объехать затор по трамвайным рельсам, но после того, как его постигла неудача и он застрял, заблокировав движение, помогать ему пришлось пассажирам трамваев – люди вручную вытолкали автомобиль с рельсов, чтобы поскорее попасть домой.

Напомним, ранее в Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов. Нападающего помогли задержать коллеги избитого контролера, находившиеся в салоне.

А в Ровенской области между пассажирами маршрутки произошла драка. Сначала люди толкались в дверях автобуса, а затем – размахивали кулаками на остановке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram