В Одессе женщина насмерть забила бывшего мужа, с которым встретила новый год

Убийство произошло, когда в разгар празднования между бывшими супругами вспыхнула ссора

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В Одессе женщина пригласила бывшего мужа вместе отметить Новый год, с которым после развода поддерживала дружеские отношения. В разгар празднования между бывшими супругами возник спор, в ходе которого хозяйка схватила деревянную скалку и начала бить ею гостя по голове.

От полученных травм 43-летний мужчина умер на месте. Как сообщили в областном управлении Нацполиции, женщина сама сообщила копам о происшедшем, заявив о домашнем насилии.

"Приехав по вызову, в квартире заявительницы полицейские обнаружили тело мужчины с разбитой головой и хозяйку в окровавленной одежде. С места происшествия изъяли и вероятное орудие преступления – скалку и другие вещественные доказательства", – сообщили стрпажи порядка.

40-летнюю подозреваемую задержали. Ей инкриминируют обвинения по статье "умышленное убийство". Женщине сообщили о подозрении, и сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Переяслава заподозрил свою жену в измене, после чего похитил предполагаемого ухажера и подверг его пыткам.

Также столичные правоохранители задержали организатора похищения мужчины. Пострадавшего в прошлом году удерживали 12 дней в неволе и требовали у его родственников полмиллиона долларов. Подробности похищения мужчины смотрите в сюжете:

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