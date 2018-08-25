В Одессе женщина попала под трамвай и погибла

Водитель транспорта в настоящее время не может дать показания, поскольку госпитализирована в больницу в прединсультном состоянии

В центре Одессы трамвай в субботу около 16.00 на улице Старопортофранковской, возле дома № 71, произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Во время движения по Старопортофранковской трамвай наехал на женщину-пешехода 1928 года рождени, в результате чего она была доставлена в больницу с диагнозом: травматическая ампутация нижней части голени, травматический шок.

"Материалы аварии оформлены следователем. Причина происшествия будет установлена в ходе следственных мероприятий", – отметили в пресс-службе.

В коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс" сообщили, что впоследствии 90-летняя женщина умерла. По предварительным данным, потерпевшая вышла из трамвая и начала его обходить, в тот момент, когда вагон тронулся с места на разрешающий для него зеленый сигнал светофора. Как отметили в руководстве КП, точной информации о происшествии пока нет, так как женщина-водитель трамвая пока не может дать показания о случившемся в связи с тем, что после ДТП госпитализирована в прединсультном состоянии.

На предприятии начата соответствующая проверка.

Ранее мы писали о том, что в Одессе под колесами трамвая погиб неизвестный мужчина.

А в Харькове под трамвай бросился молодой мужчина. Он получил серьезные ранения и врачи ампутировали ему ноги. Позже стало известно, что от полученных повреждений пострадавший скончался в больнице.