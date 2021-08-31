Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

В Одессе женщина спускалась со второго этажа на простынях и упала в подвал – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
31 августа, 21:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Доставали пострадавшую из подвала спасатели, на носилках женщину перенесли к карете скорой помощи
В Одессе попытки женщины спуститься по простыням закончились травмами. Коллаж "Сегодня"
В Одессе попытки женщины спуститься по простыням закончились травмами. Коллаж "Сегодня"

В Малиновском районе Одессы женщина в нетрезвом состоянии пыталась спуститься на простынях со второго этажа жилого дома. Однако не удержалась и упала в подвальное помещение.

Реклама

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Х**вая Одесса".

Читайте также:

На записи видно, как женщина висела на простыне, а вокруг собрались люди и смотрели за происходящим. В какой-то момент она сорвалась и упала.

"Подруга хотела спуститься, как настоящий скалолаз, однако все пошло совсем не по плану..." – пишут очевидцы.

Реклама

В ГСЧС рассказали "Униан", что сообщение спасателям поступило 31 августа около 15:00. Они приехали на помощь медикам скорой помощи и на носилках перенесли пострадавшую из подвала к карете скорой. Женщину госпитализировали.

Что делать, если увидели пострадавшего на улице?

Алгоритм оказания первой помощи:

  • Осмотр места происшествия. Нужно убедиться, что вам не угрожает опасность и к человеку можно подойти.
  • Осмотр потерпевшего. Проверить, дышит ли он, есть ли пульс. Если он в сознании – выяснить, что болит. Не переворачивать, если у пострадавшего сломаны кости.
  • Вызов скорой помощи. Указать место и данные о пострадавшем.
  • Оказание первой помощи – действия зависят от ситуации.
  • Наблюдение за состоянием пострадавшего.

Также читайте другие новости по теме:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
РОБО-ТОП
Подземный мир технологий.
Он существует! Хочешь увидеть?
Спускайся в хайтек-шахту!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Какой будет погода в сентябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
Медальный зачет Паралимпиады
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
62
38
32
132
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
29
23
28
80
3
flag ПКР ПКРRPC
25
16
33
74
4
flag США СШАUS
24
24
15
63
5
flag Украина УкраинаUA
15
33
19
67
6
flag Бразилия БразилияBR
14
11
17
42
7
flag Нидерланды НидерландыNL
14
9
9
32
8
flag Австралия АвстралияAU
13
21
20
54
9
flag Италия ИталияIT
11
18
14
43
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
10
1
4
15
Все медали Паралимпиады
COVID-19 в Украине
1 356 случаев за сутки
Подробнее
Back to school
Собираешь ребенка в школу?
Сколько стоит и как сэкономить
Посчитать
Комаровский в теме
Когда сбивать температуру у ребенка
Спроси у доктора
Бархатный сезон
Где отдохнуть без ПЦР-теста и подешевле
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять