В Одессе женщина спускалась со второго этажа на простынях и упала в подвал – видео

В Малиновском районе Одессы женщина в нетрезвом состоянии пыталась спуститься на простынях со второго этажа жилого дома. Однако не удержалась и упала в подвальное помещение.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Х**вая Одесса".
На записи видно, как женщина висела на простыне, а вокруг собрались люди и смотрели за происходящим. В какой-то момент она сорвалась и упала.
"Подруга хотела спуститься, как настоящий скалолаз, однако все пошло совсем не по плану..." – пишут очевидцы.
В ГСЧС рассказали "Униан", что сообщение спасателям поступило 31 августа около 15:00. Они приехали на помощь медикам скорой помощи и на носилках перенесли пострадавшую из подвала к карете скорой. Женщину госпитализировали.
Что делать, если увидели пострадавшего на улице?
Алгоритм оказания первой помощи:
- Осмотр места происшествия. Нужно убедиться, что вам не угрожает опасность и к человеку можно подойти.
- Осмотр потерпевшего. Проверить, дышит ли он, есть ли пульс. Если он в сознании – выяснить, что болит. Не переворачивать, если у пострадавшего сломаны кости.
- Вызов скорой помощи. Указать место и данные о пострадавшем.
- Оказание первой помощи – действия зависят от ситуации.
- Наблюдение за состоянием пострадавшего.
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