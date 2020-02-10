В Одессе женщина упала в трехметровую яму на тротуаре: фото

Фото: dumskaya.net

В Одессе для женщины прогулка с ребенком закончилась печально – она провалилась в трехметровую яму на тротуаре. Об этом сообщает "Думская".

Наталья гуляла в районе пятой станции Люстдорфской дороги. По словам женщины, провал не был чем-то огражден и днем его было трудно заметить.

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"Возле въезда в "Toyota-центр" я, пытаясь проехать с коляской и маленьким ребенком, поняв, что здесь мне не проехать из-за большой лужи, пытаясь развернуть коляску, по обледенелой дороге, немного попятилась и упала в яму. Рядом никого не оказалось, чтобы помочь. Не без труда выбралась вся в грязи. Но когда я увидела, куда я упала, забыла и об ушибе, и о перепачканной одежде. Яма метра три глубиной… Хорошо, что я застряла на трубе", – поделилась Наталья.

Инцидент произошел 6 февраля. На следующий день провал стал только шире, а вокруг него появилась предупредительная лента. Перед женщиной уже извинился директор муниципального департамента городского хозяйства, а на месте провала начнут ремонт.

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Напомним, недавно на улице Антоновича в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza прорвало магистральный трубопровод, и кипяток хлынул на проезжую часть и в ТЦ, в котором находились люди. Пять человек пострадали, их госпитализировали.

Подробнее о чрезвычайном происшествии смотрите в сюжете:

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