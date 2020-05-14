В Одессе женщина уснула в такси и "потеряла" 72 тысячи гривен

Таксистка украла у своей клиентки крупную сумму прямо с банковской карты

В Одессе женщина уснула в такси и лишилась 72 тысяч гривен, которые были на ее банковской карте.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, пострадавшей оказалась жительница Суворовского района, а под подозрение в краже попала женщина-водитель такси.

"Услугами перевозчика женщина воспользовалась далеко за полночь, и по дороге уснула, в результате чего и стала легкой добычей недобросовестной работницы. Таксистка забрала из сумочки пассажирки телефон и банковскую карту, с которой при помощи мобильного приложения перевела на свое имя около 72 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

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Подозреваемую установили в ходе следственно-розыскных мероприятий – 32-летняя одесситка призналась в содеянном.

"Злоумышленнице сообщили о подозрении по статьям "кража" и "похищение документов … завладение ими путем мошенничества". Максимальное наказание, которое ей грозит – до пяти лет лишения свободы", – заявили в полиции.

Напомним, ранее в Харькове за дерзкое ограбление задержали жителя Киева – две иностранки сообщили, что в их квартиру под видом сантехника пришел незнакомец, закрыл их в туалете и "обчистил" квартиру: вынес из нее мобильные телефоны, ноутбуки и деньги..

А под Киевом, в Ирпене, произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозревали двух строителей, с которыми работал погибший.

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