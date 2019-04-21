В Одессе женщина выпала с девятого этажа и чудом спаслась

Полет был остановлен на крыше балкона шестого этажа

Иллюстрация. Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Одессе с балкона девятого этажа выпала пожилая женщина, которая чудом спаслась, зацепившись за крышу на шестом этаже.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, инцидент произошел утром 20 апреля по улице Обороны Одессы.

"Учитывая, что припаркованные к многоэтажному дому автомобили не позволили установить автолестницу, работники ГСЧС с использованием спасательной веревки вытащили пострадавшую через балкон верхнего этажа и передали ее работникам скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

К проведению спасательных работ были привлечены две единицы пожарно-спасательной техники и семеро бойцов ГСЧС.

Ранее мы писали о том, что в Одессе иностранца, который пришел в гости к знакомому, избили и выбросили с балкона второго этажа.

Кроме того, не так давно в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском.

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