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В Одессе женщину засосало в аппарат МРТ вместе с инвалидной коляской (фото)

3 июня, 14:52

Виктория Барановская Виктория Барановская

Человек, сопровождающий пациентку, нарушил правила техники безопасности – женщину госпитализировали, а аппарат нуждается в ремонте

В среду, 2 июня, в Одессе в частной клинике при прохождении МРТ пострадала пациентка с инвалидностью, женщину практически засосало в аппарат.

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Об этом сообщает ТСН.

"Причиной этого относительно трагического инцидента стала грубая неосторожность со стороны того лица, которое сопровождало пациентку на проведение томографии. Перед процедурой был проведен инструктаж по технике безопасности со всеми участниками обследования, они расписались. В помещении, где стоит томограф, очень сильное магнитное поле", – рассказал юрист медучреждения, адвокат Анатолий Богачев.

По его словам, женщина, сопровождавшая пациентку на металлическом кресле, вероятно, не осознала, что технику безопасности нужно соблюдать и после проведения процедуры.

"Когда она решила вкатить кресло в помещение, где стоит томограф, и подкатить его ближе к пациентке, чтобы потом перевести ее на кресло, это кресло было втянуто в томограф силой магнитного поля", – сказал Богачев.

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Кресло, которое достали из томографа

Кресло, которое достали из томографа

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В результате инцидента пострадали двое – пациентка, которая находилась в коляске, и медработница центра. Травмированную пациентку госпитализировали с телесными повреждениями.

Кроме того, сломался томограф стоимостью более 100 тысяч долларов – он не работает.

На место вызвали полицию, правоохранителям показали инструктаж, подписанный клиентами, и описали ситуацию. Пострадавшая признала, что нарушила технику безопасности.

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Теперь томограф не работает

Теперь томограф не работает

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