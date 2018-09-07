В Одессе жильцы исторического дома сетуют на качество реставрации

В Одессе жильцы дома — памятника архитектуры на Приморском бульваре сетуют на качество реставрации здания. Во время дождя в квартиры на третьем этаже полились ручьи дождевой воды, хотя только недавно в доме сделали новую кровлю.

"Когда брандспойтами сбивали штукатурку, у меня разбили окно. Когда был дождь, у тех, кто живет на третьем этаже потекла крыша, потому что ее начали перекрывать, но швы не заделали, и вода спокойно проливалась через потолки. Срубили кабель интернета, который выходил по фасаду", — рассказала нам жительница дома Кристина Валениеск.

Работы по реставрации этого памятника архитектуры начались в июле. Почти за 6,6 млн грн здесь планируют заново оштукатурить и покрасить фасад, установить новые водосточные трубы, провести огнезащиту и ряд других работ. Согласно договору с подрядчиком, здание простоит в лесах до декабря 2019 года.

Напомним, в центре Одессы от старого двухэтажного дома откололся огромный кусок карниза. Обвал произошел в семь утра и изрядно испугал жильцов дома: куски ракушечника засыпали тротуар и балкон одной из квартир.

Ранее в центре Львова, на улице Костюшко, на прохожую часть рухнула часть старинного балкона. В то же время, как сообщается, в нескольких сантиметрах от летящей каменной глыбы проходила девушка, и только чудом осталась жива.

Также в Хмельницком обвалился балкон на восьмом этаже многоэтажного жилого дома. Как выяснилось, обвал конструкций балкона произошел из-за сильных порывов ветра. Пострадавших нет.