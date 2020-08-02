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В Одессе зоозащитницу покусала собака: девушка попала в реанимацию

2 августа, 16:07

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Животное неожиданно проявило агрессию

В Одессе на зоозащитницу Диану Колычеву напала собака – девушка попала в реанимацию.

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Как сообщили в Animal SOS Odessa, Диана занималась очень сложным псом, хозяева которого уехали и оставили его на пожилых людей. Девушка помогала им, гуляла с животным, водила на занятия к кинологу и кормила. Однако собака неожиданно проявила агрессию и бросилась на волонтера.

В результате девушка получила много ран, которые зашивали под наркозом в течение четырех часов.

"Диша, которая летела на помощь, не щадя своих сил и времени, которая откликалась на просьбы, которая тянула самых сложных, травмированных, несчастных животных, – сейчас она в реанимации, в тяжелом состоянии, и ей нужна помощь", – говорится в сообщении.

На данный момент Диана уже пришла в себя, ее состояние стабилизируется.

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Напомним, ранее на Киевской набережной Ужгорода две бойцовые собаки набросились на женщину, которая выгуливала своего песика.

Также мы сообщали, что в Украине от нападений собак каждый год гибнет до десяти человек, а число покусанных и напуганных агрессивными псами не удается установить, потому что до суда такие случаи обычно не доходят. Почему домашнее животное становится агрессивным и как найти управу на соседа, если его пес терроризирует вас, выясняли журналисты "Сегодня".

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Одесса собака больницы помощь раны волонтер зоозащитники нападение
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