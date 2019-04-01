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В одесский порт вошли военные фрегаты НАТО: с редким вертолетом и в сопровождении дельфинов

Сегодня, 15:28

Первым в порт вошел канадский фрегат "Торонто", компанию ему составил испанский фрегат "Санта Мария"

В одесский порт вошли военные фрегаты НАТО: с редким вертолетом и в сопровождении дельфинов Одесса Первым в порт вошел канадский фрегат «Торонто», компанию ему составил испанский фрегат «Санта Мария»

Сегодня утром в Одесский морской порт вошли фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария". 

Около 8 утра первым в порт вошел канадский фрегат "Торонто", а уже в 10:15 компанию ему составил испанский фрегат "Санта Мария". Последний встречали дельфины.

Сейчас оба корабля стоят у левого, причала морвокзала, если стоять спиной к памятнику Дюку. Из ангара канадского корабля на вертолетную палубу выгнали Сикорский CH-148 "Циклон" – редкий американский многоцелевой палубный вертолет, разработанный специально для Вооруженных сил Канады.

Сегодня для всех желающих проведут бесплатные экскурсии по бортам кораблей. Посетить канадский фрегат можно с 13:00 до 17:00, а испанский – с 16:00 до 19:00.

Ранее мы писали, что в Одессу 1 апреля прибудут фрегаты стран НАТО.

Напомним, ранее в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne. Перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.

А в декабре 2018 года в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который зашел в Украину после нападения россиян в Керченском проливе.

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Тег ВМС, корабль, порт, вертолет, фрегат, морской порт, эсминец

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pushkinska.net

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