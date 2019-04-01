В одесский порт вошли военные фрегаты НАТО: с редким вертолетом и в сопровождении дельфинов

Первым в порт вошел канадский фрегат "Торонто", компанию ему составил испанский фрегат "Санта Мария"

В одесский порт вошли военные фрегаты НАТО: с редким вертолетом и в сопровождении дельфинов 2019-04-01T15:28:43+03:00 Одесса Первым в порт вошел канадский фрегат «Торонто», компанию ему составил испанский фрегат «Санта Мария»









































Сегодня утром в Одесский морской порт вошли фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария".

Около 8 утра первым в порт вошел канадский фрегат "Торонто", а уже в 10:15 компанию ему составил испанский фрегат "Санта Мария". Последний встречали дельфины.

Сейчас оба корабля стоят у левого, причала морвокзала, если стоять спиной к памятнику Дюку. Из ангара канадского корабля на вертолетную палубу выгнали Сикорский CH-148 "Циклон" – редкий американский многоцелевой палубный вертолет, разработанный специально для Вооруженных сил Канады.

Сегодня для всех желающих проведут бесплатные экскурсии по бортам кораблей. Посетить канадский фрегат можно с 13:00 до 17:00, а испанский – с 16:00 до 19:00.

Ранее мы писали, что в Одессу 1 апреля прибудут фрегаты стран НАТО.

Напомним, ранее в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne. Перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.

А в декабре 2018 года в порт Одессы прибыл разведывательный корабль Военно-морских сил Великобритании HMS Echo. Он стал первым представителем НАТО, который зашел в Украину после нападения россиян в Керченском проливе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В одесский порт вошли военные фрегаты НАТО: с редким вертолетом и в сопровождении дельфинов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: pushkinska.net Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.