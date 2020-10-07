В одесский порт зашел корабль королевского флота Великобритании (фото)

В одесский порт зашел ракетоносный эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35.

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Это единственный корабль ВМС Великобритании, несущий на обоих бортах в носовой части изображение красного валлийского дракона — национального символа Уэльса.

Как сообщает "Думская", 7 октября ровно в 11:00 корабль ошвартовался у 16-го причала морского вокзала. В открытом море корабль встречал катер украинских Военно-морских сил "Старобельск".

"Дракон" посетил Одессу после трехнедельного патрулирования в составе многонациональной эскадры, которая действует у побережья Сирии. Задачи он выполнял вместе с десантным кораблем HMS Albion L14.

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Водоизмещение корабля — 8500 тонн, длина — 152 метра, ширина — 21, осадка — более семи метров. Вооружен 114-мм орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет "Гарпун", зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами. Есть также система противолодочной защиты.

Максимальная скорость более 30 узлов, экипаж от 190 до 235 человек. Авиационное вооружение — один-два вертолета Lynx, либо один вертолет Merlin.

Ранее мы сообщали, что в Черное море вошел корабль ВМС Великобритании.

Также напомним, Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в Черном море. На что стоит рассчитывать Украине и как это отразится в целом на ситуации в регионе, вы можете узнать в статье: "НАТО нацеливается на Черное море".

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