В Одесский порт зашли три фрегата НАТО и британский эсминец: появились фото
В День флота, 7 июля, для одесситов будут организованы экскурсии на канадский фрегат
Сегодня сразу четыре корабля НАТО зашли в Одесский морской порт. Первым в 10 часов у 19 причала морвокзала был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto, передает "Думская". За ним зашел и встал у 18 причала британский эсминец D37 Duncan.
Около 11 часов к 22 причалу порта был пришвартован турецкий фрегат F241 Turgutreis, а в полдень завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand к 23 причалу.
Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземноморье море. Флагманом группы является фрегат "Торонто".
Корабли примут участие в международных учениях "Си Бриз -2019" и будут действовать в составе многонациональных сил. И пробудут в Одессе до 8 июля.
В День флота, 7 июля, для одесситов будут организованы экскурсии на канадский фрегат.
Отметим, что морские учения Украины с участием сил Альянса нервируют россиян. Как сообщали новости "Сегодня", Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей НАТО на Sea Breeze. Контроль осуществляется с целью реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря, отметили в России.
Напомним, одну из локаций украинского-американских учений Sea Breeze-2019 пришлось менять буквально накануне учений из-за предупреждения со стороны Российской Федерации.
29 июня в Одессу прибыл американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma, который также будет участвовать в учениях. Сообщалось, что в ближайшее время в порт Одессы зайдет еще один корабль Военно-морских сил США – ракетный эсминец USS Carney DDG64.
30 июня в город зашли болгарский малый противолодочный корабль "Бодрый" и грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Одесский порт зашли три фрегата НАТО и британский эсминец: появились фото". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смешко: Главные стандарты в западной армии – это отношение к солдату
Главные стандарты в западной армии – это, прежде всего, отношение к солдату
Sea Breeze-2019: масштабные учения начались тренировками водолазов
Военные из шести стран оттачивали умения и демонстрировали оборудование