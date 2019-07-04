В Одесский порт зашли три фрегата НАТО и британский эсминец: появились фото

В День флота, 7 июля, для одесситов будут организованы экскурсии на канадский фрегат























Сегодня сразу четыре корабля НАТО зашли в Одесский морской порт. Первым в 10 часов у 19 причала морвокзала был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto, передает "Думская". За ним зашел и встал у 18 причала британский эсминец D37 Duncan.

Около 11 часов к 22 причалу порта был пришвартован турецкий фрегат F241 Turgutreis, а в полдень завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand к 23 причалу.

Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземноморье море. Флагманом группы является фрегат "Торонто".

Корабли примут участие в международных учениях "Си Бриз -2019" и будут действовать в составе многонациональных сил. И пробудут в Одессе до 8 июля.

В День флота, 7 июля, для одесситов будут организованы экскурсии на канадский фрегат.

Отметим, что морские учения Украины с участием сил Альянса нервируют россиян. Как сообщали новости "Сегодня", Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей НАТО на Sea Breeze. Контроль осуществляется с целью реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря, отметили в России.

Напомним, одну из локаций украинского-американских учений Sea Breeze-2019 пришлось менять буквально накануне учений из-за предупреждения со стороны Российской Федерации.

29 июня в Одессу прибыл американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma, который также будет участвовать в учениях. Сообщалось, что в ближайшее время в порт Одессы зайдет еще один корабль Военно-морских сил США – ракетный эсминец USS Carney DDG64.

30 июня в город зашли болгарский малый противолодочный корабль "Бодрый" и грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира".

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