В Одесском аэропорту ищут бомбу, людей эвакуировали

Сегодня, 17:29

Аноним сообщил полиции, что здание аэровокзала заминировали

В сентябре аэропорт тоже &quot;минировали&quot;. Фото: facebook
В сентябре аэропорт тоже "минировали". Фото: facebook

Из Одесского аэропорта эвакуировали людей. Кинологи и саперы уже более двух часов проверяют здание и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов. Как рассказали в пресс-службе ООО "Международный аэропорт Одесса", сообщение о минировании поступило еще в 14:14.

"Отмены рейсов пока не было. Естественно, некоторые рейсы будут задержаны в связи с тем, что были прекращены рабочие процессы в связи с эвакуацией", – рассказал нам представитель аэропорта Дмитрий Головченко.

Это уже не первое сообщение о минировании аэровокзала

Ранее в Одессе "заминировали" генконсульство РФВо время проведения мероприятий были эвакуированы около 300 человек. 

Другие "телефонные террористы" помешали работе сразу четырех судов"Эвакуировали около 120 работников и посетителей суда. Взрывоопасных веществ и устройств не обнаружили", – сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Накануне сообщалось, что из-за непогоды закрыли судовый ход "Дунай – Черное море" и отменили рейсы на Одесском автовокзале.
Одесса, аэропорт, саперы, минирование, сообщение о минировании

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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