В Одесском аэропорту ищут бомбу, людей эвакуировали

Из Одесского аэропорта эвакуировали людей. Кинологи и саперы уже более двух часов проверяют здание и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов. Как рассказали в пресс-службе ООО "Международный аэропорт Одесса", сообщение о минировании поступило еще в 14:14.

"Отмены рейсов пока не было. Естественно, некоторые рейсы будут задержаны в связи с тем, что были прекращены рабочие процессы в связи с эвакуацией", – рассказал нам представитель аэропорта Дмитрий Головченко.

Это уже не первое сообщение о минировании аэровокзала.

Ранее в Одессе "заминировали" генконсульство РФ. Во время проведения мероприятий были эвакуированы около 300 человек.

Другие "телефонные террористы" помешали работе сразу четырех судов. "Эвакуировали около 120 работников и посетителей суда. Взрывоопасных веществ и устройств не обнаружили", – сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Накануне сообщалось, что из-за непогоды закрыли судовый ход "Дунай – Черное море" и отменили рейсы на Одесском автовокзале.