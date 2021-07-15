В Одесском аэропорту отменили все рейсы на сегодня: что происходит

На сайте компании все рейсы (отправка и прибытие) обозначили как отмененные – почему закрыли аэропорт

Одесский аэропорт приостановил работу. Коллаж "Сегодня"

Международный аэропорт "Одесса" отменил все рейсы на 15 июля. Компания временно не будет принимать и отправлять самолеты. Это связано с подготовкой новой взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Реклама

Такую информацию опубликовали на сайте аэропорта.

Пишут, что все рейсы отменены.

Отмененные рейсы. Скриншот с сайта

Самолеты, которые должны были сегодня сесть в Одессе, перенаправили в другие города.

Николаевский аэропорт примет шесть рейсов авиакомпании SkyUp:

PQ 7480 Шарм-эш-Шейх – Одесса;

PQ 0427 Одесса – Батуми;

PQ 0428 Батуми – Одесса;

PQ 0447 Одесса – Тбилиси;

PQ 0448 Тбилиси – Одесса;

PQ 4541 Одесса – Шарм-эш-Шейх.

Реклама

Пассажирам этих рейсов организуют специальный трансфер, а если еще что-то будет меняться – вся информация придет людям в сообщении на телефон.

Почему отменили рейсы?

В авиакомпании еще в начале месяца предупреждали, что в этот период в аэропорту будут готовить новую взлетную полосу. Работу компании приостановили с 00:00 15 июля по 12:00 16 июля.

16 июля будет торжественное открытие новой ВПП, ее строительство продолжалось более 2,5 года и обошлось почти в 4 млрд гривен. Старая ВПП больше не будет работать, на ней установили специальные "кресты".

С помощью новой полосы аэропорт сможет принимать больше пассажиров – до 2 миллионов в год.

Напомним, ранее в Одессе на территории аэропорта у одного из пассажиров рейса Одесса – Киев задымился в руках багаж.

Реклама

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске: