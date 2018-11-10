В одесском аэропорту построили треть новой взлетно-посадочной полосы

На данный момент все работы финансируются за счет средств государственного бюджета

В аэропорту Одесса уложили 800 метров верхнего слоя бетонного покрытия новой взлетно-посадочной полосы из необходимых 2800 метров, сообщает Думская.

По данным издания, за сентябрь строителям удалось уложить 400 метров окончательного слоя, примерно столько же и за октябрь.

Также подрядчик "Автомагисталь-Юг" завершил земляные работы у северного торца полосы, а также укладку всех подготовительных слоев — песка, гравия, гидроизоляционной сетки и так называемого слоя "тощего бетона".

По словам технологов, общая толщина покрытия полосы будет составлять 110 сантиметров, из них финишный слой тяжелого бетона — около 40 сантиметров, что обеспечит прочность покрытия (PCN) 64 единицы против 35 у старой полосы.

На данный момент все работы финансируются за счет средств государственного бюджета.

Напомним, к 2023 году должны провести реконструкцию аэродромных комплексов в аэропортах Винница, Днипро, Мукачево и Черновцы. На это выделены деньги из правительственной целевой программы.

Как ранее заявлял министр инфраструктуры Владимир Омелян, в Украине планируется строительство 10-15 маленьких аэропортов, которые будут обеспечивать внутренние перевозки. Министр уверен, что летать на самолетах должен каждый второй украинец.

Ранее мы писали, что в аэропорту Одессы приступили к несению службы три овчарки, спаниель и лабрадор. Их задача — выявлять пассажиров, которые перевозят наркотики.

Также сообщалось, что с вокзала в Киеве запустили пробный поезд в "Борисполь". Экспресс будет работать круглосуточно, а пассажиров обслужат стюарды.

Отметим, по итогам 2018 года пассажиропоток в украинских аэропортах может достичь 20 миллионов пассажиров.