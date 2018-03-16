В Одесском аэропорту задержали иностранного сутенера, переправлявшего девушек в Турцию

Пограничники Одесской области задержали торговца людьми. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Жертву преступления, гражданку Украины, обнаружили в пункте пропуска "Одесса-авиа" во время оформления рейса Одесса – Анкара. Как было установлено, в отношении нее было заключено соглашение относительно эксплуатации ее в сфере предоставления интимных услуг в Турции.

Пограничники также задержали организатора преступления – гражданина Турции. Также были изъяты вещественные доказательства.

Преступнику грозит срок лишения свободы от 3 до 8 лет. Жертва добровольно отказалась от выезда за границу.

Напомним, в пункте пропуска "Краковец" сотрудники оперативных подразделений Государственной пограничной службы задержали иностранца, который вез украинок за границу. По данным ведомства, харьковчанок 22 и 27 лет пытались вывезти в ЕС для работы в сфере предоставления интимных услуг.

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