В одесском лагере за день спилили 120 деревьев – в мэрии обещают разобраться

На месте срубленных деревьев в бывшем лагере у моря могут вырасти многоэтажки

В одесском лагере за день спилили 120 деревьев – в мэрии обещают разобраться Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d87/071/5c7d87071ce7c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d87/071/5c7d87071ce7c.png 2019-03-04T22:19:48+02:00 Одесса На месте срубленных деревьев в бывшем лагере у моря могут вырасти многоэтажки







Количество зеленых насаждений в Одессе продолжает "таять". На днях на территории бывшего детского лагеря "Антарктика", который располагается на улице Дача Ковалевского, 91, и граничит с печально известной "Викторией", зафиксировали массовый спил деревьев. По данным общественной организации "Зеленый лист" на участке площадью около одного гектара спилили 122 здоровых дерева, на месте которых может появиться очередная многоэтажка с видом на море.

Специально для мониторинга состояния зеленых насаждений в городе общественная организация запустила проект "Зеленая Одесса". В рамках проекта работает горячая телефонная линия и канал в одной из соцсетей, куда можно сообщать о вырубке насаждений. Туда-то и поступил сигнал о "лесоповале" в бывшей детской здравнице.

"Буквально за один день, по словам охранника, три варвара с бензопилами повалили и распилили на чурки 122 здоровых и красивых дерева", — рассказал "Сегодня" эколог и участник организации Владислав Балинский.

Среди спиленных деревьев, возраст которых, к слову, не превышал 60 лет, были вязы, липы, дубы, софоры, крымские сосны, голубые и европейские ели, туи, клены. Эколог уверяет: из собственных источников он узнал, что это место присмотрели под застройку, так что там якобы могут вырасти два 7-этажных корпуса по шесть и семь секций с подземным паркингом.

Мы обратились в компанию, которая, по словам Балинского, занимается градостроительными расчетами для этой территории. На вопрос о том, ведутся ли какие-то работы по указанному адресу, нам ответили, что рассказывать о таком не уполномочены и нужно напрямую обращаться к заказчику, но и название компании они не разглашают.

Не помогли нам в этом вопросе и в компании, которая владела лагерем до 2011-го (с этого года лагерь как юридическое лицо находится в состоянии прекращения).

"По телефону вам не будут такую информацию говорить, напишите запрос в письменном виде. Руководство это рассмотрит и, возможно, вам ответит", — прозвучало на другом конце провода.

В муниципалитете пообещали разобраться в ситуации.

"Как всегда это было сделано без разрешения", — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, отметив, что считает поступок варварским.

Он поручил подчиненным выяснить, кому принадлежит территория и обращались ли в горсовет за разрешительными документами или градостроительными условиями.

Контроль и озеленение

В рамках проекта "Зеленая Одесса" общественники не только контролируют состояние зеленых насаждений, но и стремятся планомерно озеленять город. Для этого активисты высаживают деревья и кустарники во время субботников, проводят тренинги и мастер-классы для взрослых и детей по урбанистике и экологии.

Кроме того, экоактивисты создали горячую линию, на которую можно позвонить и сообщить о проблемах, которые касаются не только зеленых насаждений, но и памятников культурного наследия. А чтобы все горожане могли быть в курсе событий, они ведут прямые трансляции во всемирной паутине с заседаний комиссий, связанных со строительными вопросами, охраной памятников архитектуры, зелеными насаждениями и освоением бюджета в этих сферах.

Ранее мы писали, что в Запорожье начали массовую обрезку деревьев. Работы по обрезке деревьев ведутся во всех районах города.

Также напомним, что в "Киевзеленстрое" начали бороться с амброзией новым методом. Теперь алергенное растение обрабатывают специальным препаратом, который, попадая на его листья, проникает внутрь и заставляет опасный сорняк увядать.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.