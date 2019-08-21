В Одесском облсовете избрали нового главу – представителя "Европейской солидарности"

Сергей Паращенко стал новым главой Одесского областного совета / Фото: Думская

Председателем Одесского областного совета были избран депутат от "Европейской солидарности" Сергей Паращенко – в ходе тайного голосования в ходе внеочередной сессии 21 августа за него проголосовали 55 депутатов, при двоих голосовавших против и одном воздержавшемся.

На принятие решения депутаты потратили две сессии. Стоит отметить, что новый председатель областного совета 1 марта 2019 года был назначен первым заместителем главы Одесской ОГА, 10 апреля стал временно исполняющим обязанности губернатора, а 11 июня был уволен президентом Владимиром Зеленским.

Сергей Паращенко – уроженец села Виноградовка Арцизского района Одесской области. Закончил школу в этом селе, а в 2005 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "правоведение".

Реклама

В возрасте 24 года он возглавил небольшое фермерское хозяйство, а феврале 2000 года возглавил местную агрофирму "Бургуджи". Неоднократно становился победителем республиканских турниров, призером Украины, многолетним членом сборной области и кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе.

В тренде Украина прекратила закачивать газ в четыре подземных хранилища: в чем причина

Дважды избирался депутатом Арцизского районного совета. В 2010 году избран депутатом Одесского областного совета по мажоритарному округу Арцизского района. В октябре 2015 года избран депутатом Одесского облсовета седьмого созыва и возглавлял фракцию "Блок Петра Порошенко " Солидарность".

Напомним, что предыдущий глава облсовета Анатолий Урбанский покинул свой пост после того, как был избран депутатом Верховной Рады. Первая сессия, на которой решался вопрос избрания председателя, началась с драк между депутатами.

В зал пришлось войти полицейским, а Урбанский тогда объявлял перерыв. Позже сессия все же началась, но снова объявили перерыв, поскольку главы фракций, председатель совета и его замы ушли в другой кабинет для проведения консультаций.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама