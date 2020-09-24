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В одесском порту буксир врезался в судно с тоннами аммиака на борту

24 сентября, 12:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

К счастью, утечки не произошло

В порту Южный Одесской области буксир врезался в газовоз, который перевозил 15 тысяч тонн аммиака. Утечки не произошло, однако бок судна помялся.

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Как сообщили на странице общественного движения "Стоп коррупции в портах Украины" в Facebook, инцидент произошел 22 сентября. Буксир MIDAS во время отшвартовки судна GAZ SERENITY с Одесского припортового завода врезался в него и помял ему борт.

Отмечается, что во время столкновения на судне GAZ SERENITY находилось 15 тысяч тонн аммиака.

Ранее мы сообщали, что Кабмин просят разобраться со сменой руководства порта "Южный". Федерации работодателей транспорта считает замену руководителя ГП "МТП "Южный" необоснованной.

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Также напомним, в одесском порту судно разлило в воду тонны пальмового масла. Ущерб составил почти два с половиной миллиона долларов. В соответствии с порядком, было принято решение задержать судно.

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Кроме того, в прошлом году сильным ветром судно сорвало с якоря в порту "Южный" и начало сносить к одесскому берегу – танкер сел на мель напротив пляжа на Ланжероне, а экипаж, состоящий из трех граждан Украины, отказался от эвакуации.

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аммиак одесская область судно буксир порт Южный
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