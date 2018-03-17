В Одесском порту начали реконструкцию одного из старейших причалов

Сегодня, 20:28

После реконструкции причал сможет принимать суда дедвейтом до 70 тыс. тонн, что обеспечит годовой объем перевалки грузов до 2 млн. тонн


Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Реконструкция причала №7 началась в Одесском морском порту. Как сообщили в пресс-службе предприятия, на объект завезли 90% металлических труб большого диаметра, из которых изготавливают сваи кордона пусковых комплексов №1 и №2. Больше половины свай комплекса №1 уже забиты.

"Причал №7 в Карантинной гавани традиционно входит в число самых востребованных для клиентуры, — рассказал начальник администрации порта Игорь Ткачук. — По уровню загруженности в 2017 году сооружение занимает десятое место среди всех причалов Одесского порта. Поэтому вполне оправданным выглядит избранный вариант реконструкции без вывода объекта из эксплуатации с распределением процесса на пусковые комплексы. В то же время экономические соображения диктуют нам необходимость реализовать проект строго в отведенные сроки, не допускать долгостроя. В феврале в связи с неблагоприятными погодными условиями была задержка в проведении работ. Но на сегодняшний день подрядчик вышел на запланированный график. Ежедневно на объекте задействованы десятки специалистов и необходимое количество специальной техники. Надеемся, что достигнутый темп удастся выдержать и в дальнейшем, конечно с соблюдением качества. За этим следят наши инженеры".

Проектная документация реконструкции причала была утверждена распоряжением Кабинета министров Украины в конце сентября прошлого года.

Проект предусматривает строительство новой причальной стенки путем выноса в акваторию линии кордона. После реконструкции длина причала будет увеличена с 358 до 386 метров, глубина дна у кордона — с 11,5 до 13,5 метров, интенсивность нагрузок — с 10 до 20 т/м2 складской территории. После реконструкции причал сможет принимать суда дедвейтом до 70 тыс. тонн, что обеспечит годовой объем перевалки грузов до 2 млн. тонн.

Для осуществления проекта Администрация морских портов Украины провела тендер в электронной системе ProZorro, победителем которого стала компания ООО "Ремонтно-строительный трест ЧМП" с лучшим ценовым предложением 787,6 млн. грн. Общий срок выполнения работ составляет 2 года и 3 месяца.

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Причал №7 Одесского морского порта расположен на Бакалейной набережной Карантинной гавани и относится к старейшим гидротехническим сооружениям порта. Последний раз причал реконструировали в 1965 году. В 1970-80 гг. на его базе был создан специализированный комплекс по приему импортного зерна, оснащенный четырьмя самыми современными на то время зерноперегружателями "Бюллер Миаг" и дополнительными железнодорожными путями для непрерывной (циклической) подачи подвижного состава. После обретения Украиной независимости на причале осуществлялась перевалка экспортного зерна, металлопродукции и генеральных грузов. С 1994 года гидротехническое сооружение, которое входит в состав производственно-перегрузочного комплекса № 2, находится в аренде у стивидорной компании ООО "Металзюкрейн Корп.".

В середине 2000-х на базе причала № 7 больше года функционировал контейнерный мини-терминал. Нормативный срок эксплуатации причал исчерпал еще в 2013 году. К тому времени степень физического и морального износа сооружения требовала принятия кардинальных решений.

Ранее сообщалось, что для украинских морпехов строят новую воинскую часть в Одесской области.

Напомним, в Одесской области строительный аферист обманул сотни людей на миллионы гривен.
строительство, Одесса, порт, реконструкция, причал

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Источник:

Думская

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