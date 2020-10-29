В одесском порту обнаружили кокаин на 10 млн долларов (фото)

В морском порту Одессы "Южный" обнаружили партию наркотиков, стоимость которых на черном рынке составляет более 10 миллионов долларов.

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

По данным правоохранителей, кокаин доставили на теплоходе вместе с грузом бананов, который прибыл в Украину из Эквадора. 45 брикетов с наркотиками спрятали в вентиляционных люках одного из контейнеров.

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Отмечается, что все брикеты имели свою фирменную маркировку в виде букв и цифр. Это указывает на их принадлежность к определенному наркосиндикату.

Общий вес обнаруженного наркотика составил 50,8 кг.

Напомним, недавно с Одессе задержали иностранцев с более 120 килограммами кокаина.

Кроме того, в международном аэропорту "Борисполь" задержали женщину, которая пыталась провезти на территорию Украины 70 тысяч таблеток наркотического действия.

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