В одесском порту стало на рейд судно с больными коронавирусом на борту

Больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж – на изоляции

Судно "SOFIA" (флаг Либерии) третий день находится на рейде порта "Южный" (Украина) и планирует в дальнейшем следовать в порт "Николаев".

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Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает "Интерфакс-Украина".

"На борту судна у нескольких членов экипажа обнаружено заболевание коронавирусом. Поскольку судно находится в украинских территориальных водах, вопросом оказания помощи членам экипажа занимается Администрация морских портов Украины", – рассказали в МИД.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов на совещании в Офисе президента Украины доложил о ситуации на судне "SOFIA", экипаж которого находится на карантине, сообщает пресс-служба главы государства.

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По его словам, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж – на изоляции. Кроме того, определены маршруты в случае необходимости госпитализации.

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Напомним, что ранее сообщалось, что из танкера "Делфи", который затонул прошлой осенью, продолжают вытекать нефтепродукты, они уже достигли пляжа Отрада и продолжают тянуться в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Как известно, танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. При этом судовладелец долгое время не выходил на связь, а капитан отказывался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

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