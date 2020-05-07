В одесском порту судно разлило в воду тонны пальмового масла

Ущерб составил почти два с половиной миллиона долларов

30 апреля был установлен факт загрязнения внутренних морских вод Украины. В результате аварии произошел сброс с судна "Stavanger" (флаг Тувалу) пальмового масла.

Об этом сообщил и. о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.

"Произошло это в морском порту "Южный". Государственная экологическая инспекция осуществила расчет ущерба, нанесенного государству в соответствии с "Такс для исчисления размера возмещения убытков, причиненных вследствие загрязнения с судов, кораблей и других плавучих средств, территориальных и внутренних морских вод Украины", - написал он на своей страничке в Facebook.

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Так, по информации АМПУ, количество загрязняющих веществ, сброшенных в воду, составляет 8437 кг. Соответственно, сумма ущерба составляет 2416557 долларов США.

"Почти два с половиной миллиона долларов – это значительный размер штрафа и мы понимаем, что его будут пытаться обжаловать. Но закон есть закон, и мы будем выставлять претензию в соответствии с объемами загрязнения", - отметил Фирсов.

По его словам, положительным фактом является то, что это страховой случай, следовательно компенсация может лечь не только на владельца.

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В соответствии с порядком, было принято решение задержать судно пока владелец не оплатит нанесенный ущерб.

"Тяжелых последствий для окружающей среды удалось избежать, большинство работ по ликвидации последствий разлива уже завершено", – резюмировал Фирсов

Напомним, в минувшем году в штормовом море у берегов Одессы потерпел бедствие танкер "Делфи" под флагом Румынии – корабль потерял управление вечером 21 ноября, когда скорость ветра составляла 20-25 метров в секунду, а высота волны – 2,3 метра.

Позже появились и новые подробности об танкере.

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