В Одесском приюте во время проверки нашлись "мертвые души"

Проверку в приюте начали после сообщений о жестоком обращении с детьми

Иллюстрация / Фото: zik.ua

В Одессе во время проверки коммунального учреждения "Центр социально-психологической реабилитации детей (бывший приют "Свитанок"), были обнаружены "мертвые души" – несуществующие сотрудники, которым начислялась зарплата.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, нарушения были обнаружены во время проверки заявлений об издевательствах над воспитанниками.

"По предварительным данным, это пять человек, которые давно "висели" в штате. При этом подростки рассказывают, что их принуждали, например, мыть младших детей, то есть, выполнять работу младшего персонала", – заявил представитель прокуратуры, добавив, что проверка продолжается.

В то же время, он не уточнил, о каких именно суммах идет речь, отметив, что они "немалые".

Напомним, расследование было открыто после сообщений о пытках и других нарушениях прав воспитанников приюта. Были открыты уголовные производства по статьям "пытки", "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей", "изнасилование", "превышение власти".

Ранее мы сообщали, что директора областного детского приюта "Свитанок" Инну Ищенко оставили на ее должности, несмотря на публичное "увольнение", обещанное руководством ОГА в сентябре 2018 года.

Напомним, летом 2018 года разразился скандал после того, как появились сообщения об избиении детей воспитателями. Видео с признаниями было опубликовано в сети. Чуть позже выяснилось, что 16-летнего воспитанника заподозрили в изнасилованиях младших детей. Такую информацию обнародовал советник главы областной администрации Артем Поланский.

Также мы писали, что из-за скандала Максим Степанов, который тогда занимал пост председателя областной государственной администрации, отстранил от выполнения обязанностей начальника региональной службы по делам детей Аллу Кирияк.

Кроме того, в Одессе в пытках подозревают двух копов. Подробнее смотрите в видео:

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