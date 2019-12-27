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В одесском супермаркете рухнул полок и хлынул кипяток: видео ЧП

27 декабря, 18:18

В торговом зале было немало посетителей

Видео: Xydessa/Telegram

В Одессе, где недавно в ТЦ сильно травмировался ребенок, произошло новое ЧП. В супермаркете, который находится на улице Королева, 44, неожиданно рухнул потолок, и на пол хлынул поток воды. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Как видно на видео, которое опубликовали свидетели инцидента в одесском паблике, на момент ЧП в торговом зале магазина находилось немало посетителей. Люди спрашивают у консультантов, как обойти место прорыва, на что последние растерянно отвечают, что не знают. Далее к покупателям подходит женщина и просит прекратить съемку.

Как ранее писали "Сегодня", на Крещатике в Киеве работники разрисовывали фасад дома, когда произошло ЧП. "Строительные леса сорвались и упали. Одна женщина успела отскочить, а другая получила травму головы и была госпитализирована", – говорится в сообщении.

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Конструкции рухнули прямо на пешеходную зону, где проходили люди. Рабочие выполняли работы по адресу Крещатик, 13. Там установили квадратные, передвижные, монтажные леса на колесиках для выполнения фасадных работ для одной из страховых компаний. Одна из башен конструкции упала на пешеходную часть.

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Фото: СБУ

Также в Киеве случился масштабный прорыв теплотрассы на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели. Аварийная бригада раскопала всю улицу.

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