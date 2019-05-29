В Одесском зоопарке появились сурикаты

У новых обитателей уже есть свой вольер















Коллекция Одесского зоопарка пополнилась парой экзотических животных — сурикатов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

У новых обитателей зоопарка уже есть свой вольер. В будущем они могут дать потомство, образовав семейную группу.

"Теперь посетители зоологического парка могут увидеть млекопитающих и узнать множество интересных фактов об этих удивительных созданиях", – отмечают в зоопарке.

Сурикаты — вид млекопитающих из семейства мангустовых. Их родиной является Южная Африка. Населяют животные преимущественно пустынные территории.

Этих животных считают одним из самых кровожадных: в драках с сородичами гибнет пятая часть представителей вида.

Несмотря на свою агрессивность, сурикаты выглядят очень мило. Животные любят греться на солнце, принимая самые причудливые позы, и подолгу стоять на задних лапах.

Ранее мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

В то же Винницком зоопарке отказываются от клеток. Для енотов тут построили целый городок.

А в зоопарке США впервые родился носорог после искусственного оплодотворения. Ветеринары осмотрят детеныша когда убедятся, что его можно забирать от самки.

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