В Одесском зоопарке родились малыши египетской летучей собаки (фото)

В одесском зоопарке — пополнение. В семье египетских летучих собак родились малыши.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Известно, что животные уже могут летать и питаться. Увидеть летучих собак можно в акватерариуме с 9:00 до 17:00.
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О животных
Как пишет Wikipedia, египетская летучая собака — вид рукокрылых семейства крыланов. Животные в длину примерно 17 см. Шерсть имеет окрас бурого цвета, причем брюхо окрашен светлее. Область распространения простирается от Египта и Аравийского полуострова до юга Турции и Кипра.
Животные живут большими колониями, активны ночью. Питаются плодами, при этом большую часть их рациона составляют незрелые плоды, поврежденные насекомыми или грибами. В поисках пищи животные за ночь пролетают до 40 км. Любимая еда — инжир, апельсины, финики, бананы и молодые листья рожкового дерева.
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