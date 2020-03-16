В Одесском зоопарке вылупились птенцы филина, трогательное видео

Как только птенцы станут взрослыми, их выпустят в заповедник

В Одесском зоопарке в семье филинов вылупилось сразу трое птенцов, сообщает "Ранок з Україною".

Сейчас малыши находится под присмотром родителей, которые выкармливают детенышей.

Как только молодые филины научатся охотиться, их выпустят на территорию Дунайского биосферного заповедника. По прогнозам орнитологов, это должно произойти примерно через пять месяцев. Тогда, по птичьим меркам, филины будут уже достаточно самостоятельными. Ранее в Одессе сообщали о программе реинтродукции "Филин".

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"Реинтродукция видов – это сложная программа, поскольку животные и птицы, выращенные в неволе, утрачивают навыки выживания в дикой природе. Ученым нужно правильно готовить их к выпуску на волю и затем отслеживать состояние новой популяции, пока она не станет естественно устойчивой в экосистеме", – отметили в мэрии и добавили, что данная программа – важный шаг в возрождении популяции филинов на юге Украины.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в одесском зоопарке у пары амурских тигров Тайгера и Натали родился детеныш.

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