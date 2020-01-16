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В Одесской области 10-летняя девочка выпила водки и впала в алкогольную кому

16 января, 19:46

Малышка выпила водки и меньше чем за минуту потеряла сознание

/ Фото: Pixabay

В Одесской области 10-летняя девочка из Балты, пока родители были в соседней комнате, выпила водки и впала в алкогольную кому.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, об инциденте копам заявили врачи.

По словам медиков, пока родители принимали гостей, девочка осталась в комнате одна, выпила водки, а когда поднималась на второй этаж кровати – потеряла сознание и упала.

Позже ребенка обнаружила на полу ее мать, которая и обратилась к врачам. После оказания необходимой медицинской помощи девочку перевели из реанимации в детское отделение больницы.

"Несмотря на то, что по месту жительства семья характеризуется положительно, полицейские провели профилактическую беседу как с самой малолетней, так и с ее родителями, а мать еще и привлекли к административной ответственности", – отметили правоохранители.

Напомним, ранее в Полтавской области 17-летний парень умер от выпитого алкоголя – трагедия произошла в новогоднюю ночь.

А перед этим в Кременчуге две школьницы напились до потери сознания и попали в больницу в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что в Николаеве в микрорайоне Варваровка умерли двое дальнобойщиков, еще трое водителей попали в больницу. Все они употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе на улице Одесское шоссе.

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Источник: Сегодня

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