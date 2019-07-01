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В Одесской области 11-летняя девочка схватилась за высоковольтный провод и погибла

1 июля, 16:24

Также током ударило 13-летнюю подругу девочки, которая пыталась оттянуть погибшую от места поражения

Фото: Pixabay

В одном из сел Кодымского района от удара током погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области. 

По предварительной версии, девочка играла с подругой на обезвоженном пруду, который сейчас расширяют. Для работ сделали 9-метровую насыпь под линиями электропередач. Девочка взобралась на нее, поскользнулась и, чтобы не упасть, схватилась на высоковольтный провод. 

От удара током она скончалась на месте. Также током ударило 13-летнюю подругу девочки, которая пыталась оттянуть погибшую от места поражения. Ее госпитализировали. 

"По данному факту начато уголовное производство по ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается", – сообщили в ведомстве.  

Напомним, в Николаевском районе Одесской области от удара током умер 10-месячный младенец. Предварительно, пока 22-летняя мать готовила смесь, ее 10-месячный сын, оставшись без присмотра, взял в рот неисправный электрический провод от телевизора. Вследствие замыкания ребенок погиб на месте.

Ранее в Киевской области подросток погиб на мосту от удара током

А в Чернигове 19-летнего курсанта ударило током, как только он взялся за поручень троллейбуса.

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Тег погибла, ток, удар током, гибель детей

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