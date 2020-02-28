В Одесской области 12-летняя школьница жестоко избила сверстницу (видео)

Причиной избиения стало обвинение в том, что жертва якобы распускает слухи

В Одесской области 12-летняя школьница жестоко избила знакомую, а видео инцидента проявилось в сети.

С заявлением об инциденте в полицию обратилась мать пострадавшей – девочки 2006 года рождения.

"О том, что во время конфликта возле Великодолинской школы ее дочь, 2006 года рождения, избила 12-летняя школьница, в полицию сообщила мать несовершеннолетней. По данному обращению работниками ювенальной превенции была начата проверка. Предоставленная заявительницей информация подтвердилась", – отметили в полиции.

В полиции выяснили, что инцидент произошел в Овидиопольском районе, недалеко от Одессы. Мать побитой девочки рассказала, что драка случилась 13 февраля – ученицу 2-й школы Великодолинска побила девочка из школы №3.

Как рассказала жертва нападения, на улице к ней подошли пять девочек, одна из которых толкнула ее на землю и уже упавшую стала избивать. В частности, села ей на грудь и била кулаками по голове, сообщают "Факты".

"Выкрикивала, что я якобы распускаю о них слухи", — рассказала девочка.

Четверо спутниц обидчицы наблюдали за происходящим и снимали на мобильные телефоны. Затем видео выложили в сеть.

Избитую девочку доставили в Одесскую больницу. По словам матери, ее дочь испытывает постоянные головные боли, и после возвращения из больницы пришлось повторно обращаться за медицинской помощью.

Стоит добавить, что одна из участниц инцидента через соцсети "передает приветы" потерпевшей и продолжает ей угрожать, а девочка, ставшая жертвой буллинга, боится ходить в школу.

Напомним, что не так давно подобный инцидент произошел в Житомирской области – трое школьниц в Бердичеве избили знакомую, которая якобы увела парня, а процесс "наказания" снимали на видео.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

Видео: facebook/Василий Малиновский

Полиция открыла уголовное производство по этому факту – по статье "хулиганство" девочкам грозит до четырех лет тюрьмы. Бердичевский суд отправил двух участниц избиения под домашний арест.

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