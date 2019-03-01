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В Одесской области 24-летняя женщина убила новорожденного ребенка

Сегодня, 20:40

Женщина избавилась от нежелательного ребенка, закопав его в огороде

Фото: полиция Одесской области
Фото: полиция Одесской области.
В Одесской области 24-летняя женщина убила новорожденного ребенка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/979/e99/5c7979e99cd1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/979/e99/5c7979e99cd1a.jpg Одесса Женщина избавилась от нежелательного ребенка, закопав его в огороде

В Подольском районе Одесской области новорожденную девочку живьем закопала собственная 24-летняя мать.

В полицию обратились работники районной больницы, которые сообщили о молодой женщине с подозрением на незаконный аборт. После того, как ее осмотрели врачи, женщина покинула медицинское учреждение.

Работники полиции установили личность гражданки. Ею оказалась 24-летняя жительница Балтского района, которая долгое время гостит у своих родственников в одном из сел Подольского района.

Общаясь с правоохранителями, женщина сначала уверяла, что у нее случился выкидыш. Плод она закопала в огороде. Однако после вскрытия тела девочки судебно-медицинские эксперты установили, что младенец родился доношенным, а предварительной причиной его смерти стало удушение, вызванное перекрытием дыхательных путей.



Женщина призналась полицейским в содеянном. Она рассказала, что у нее уже есть сын, которому чуть больше года, а этот ребенок был нежелательным. Во время беременности на учете у врачей она не находилась, рожала дома самостоятельно. Живого младенца замотала в полиэтиленовый пакет и закопала.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице сообщено о подозрении. Ей грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что психолога из Киева, которая утопила своих детей после того, как ее бросил муж, отправили в психбольницу. Женщина решилась на преступление из-за болезненного развода.



Напомним, в Винницкой области 28-летняя женщина, родив ребенка, положила младенца в полиэтиленовый пакет и оставила на сельском кладбище, накрыв поминальными венками.

Кроме того, сообщалось о том, что работники ювенальной превенции Шевченковского УП в Киеве нашли горе-мать детей, которых она бросила на улице в коляске.

Также мы писали о том, что женщину, которая зарезала свою мать и двоих детей в Керчи, скорее всего, признают вменяемой.

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Тег младенец, новорожденный, убийство детей

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АВТОР:

Юлия Те

Источник:

Сегодня

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