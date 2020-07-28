Українська
$ 27,76
32,6
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одесской области аист попал в "ловушку": как спасали птицу (фото)

28 июля, 06:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

После спасения птицу передали в ветеринарную клинику

В Одесской области пожарные спасли аиста, который застрял на тросе водонапорной башни.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел в поселке Саврань. Чтобы освободить птицу, пришлось использовать автовышку.

"Спасатели оказали помощь аисту, который запутался в тросе – растяжке башни Рожновского. Происшествие произошло в 12:14 в пгт Саврань по ул. Пушкина. С помощью автовышки бригады РЭС спасателями освобождено птицу и передано ее в ветлечебницу", - написали на сайте.

В тренде
Подъем танкера Delfi в Одессе: ситуацию признали ЧС местного уровня

Напомним, недавно в Каменском Днепропетровской области полицейские вернули владелице домашнего любимца – коня по кличке Ультрас. Почти трое суток конь стоял привязанным на коротком поводке, без еды и воды, пока его не спасли местные правоохранители.

Реклама

Кроме того, в Харькове пожарные и полиция для спасения собаки провернули настоящую спецоперацию. Выяснилось, что в квартире жилой многоэтажки на улице Зерновой кто-то запер собаку. Пес трое суток там просидел без еды и воды. Вой животного услышали соседи и вызвали спасателей.

А на Донбассе около Донецкого аэропорта им. Прокофьева украинские бойцы приютили маленького лисенка. В Сети опубликовали видео, как лисенок играет со щенком.

Видео: ГСЧС

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

одесская область спасение пожарные аист

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Толпы отдыхающих и забитые рестораны: как сейчас выглядит
Толпы отдыхающих и забитые рестораны: как сейчас выглядит "карантинная" Одесса (фото)Одесса
Жуткое ДТП на Одесской трассе: в полиции рассказали подробности (фото и видео)
Жуткое ДТП на Одесской трассе: в полиции рассказали подробности (фото и видео)Одесса
Поднятие затонувшего танкера в Одессе: стало известно о первых успехах операции (фото и видео)
Поднятие затонувшего танкера в Одессе: стало известно о первых успехах операции (фото и видео)Одесса
В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке (видео)
В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке (видео)Одесса
Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристка
Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристкаОдесса
Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: появились новые фото и подробности
Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: появились новые фото и подробностиОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять