В Одесской области аист попал в "ловушку": как спасали птицу (фото)

После спасения птицу передали в ветеринарную клинику

В Одесской области пожарные спасли аиста, который застрял на тросе водонапорной башни.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел в поселке Саврань. Чтобы освободить птицу, пришлось использовать автовышку.

"Спасатели оказали помощь аисту, который запутался в тросе – растяжке башни Рожновского. Происшествие произошло в 12:14 в пгт Саврань по ул. Пушкина. С помощью автовышки бригады РЭС спасателями освобождено птицу и передано ее в ветлечебницу", - написали на сайте.

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Напомним, недавно в Каменском Днепропетровской области полицейские вернули владелице домашнего любимца – коня по кличке Ультрас. Почти трое суток конь стоял привязанным на коротком поводке, без еды и воды, пока его не спасли местные правоохранители.

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Кроме того, в Харькове пожарные и полиция для спасения собаки провернули настоящую спецоперацию. Выяснилось, что в квартире жилой многоэтажки на улице Зерновой кто-то запер собаку. Пес трое суток там просидел без еды и воды. Вой животного услышали соседи и вызвали спасателей.

А на Донбассе около Донецкого аэропорта им. Прокофьева украинские бойцы приютили маленького лисенка. В Сети опубликовали видео, как лисенок играет со щенком.

Видео: ГСЧС

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