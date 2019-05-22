Сделать стартовой
26,11
29,14
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одесской области алабаи сильно покусали третьеклассника

22 мая, 14:48

Мальчик получил множество рваных ран

Фото: Pixabay

В Одесской области в селе Александровка алабаи набросились на третьеклассника. Происшествие случилось, когда мальчик возвращался из школы, сообщил "Информационный ресурс Лиманского района Одесской области".

"Ученика третьего класса Ванюшу Тарахненко вчера по дороге из школы разорвали две огромные собаки породы алабай. Мальчик в тяжелом состоянии, 23 шва на голове, разорванная спина, руки, бедра, левая сторона лица. Психологическое состояние ребенка можете себе представить. (…) Ему понадобиться очень серьезная реабилитация, и физическая, и психологическая", — рассказала жительница Александровки Татьяна.

Оказалось, что собаки принадлежат местному депутату Наталье Кононенко. Женщина признает свою ответственность за случившееся.

"Случился человеческий фактор, от которого никто не застрахован. Я несу полностью свою вину и ответственность, материально и морально", — прокомментировала владелица собак Наталья Кононенко.

Также сообщается, что из-за многочисленных рваных ран ребёнка сшивали под общим наркозом и аппаратом искусственного дыхания. Мальчику предстоит долгая реабилитация.

Напомним, в городе Вишневое под Киевом собака жестоко покусала восьмилетнюю девочку. Школьница вместе еще с двумя подружками гуляла вечером возле дома. В это время к детям подбежала собака, которая набросилась на одну из девочек. Две другие – испугались и убежали, а покусанная девочка вернулась домой и рассказала о нападении отцу.

Кроме того, в Украине от нападений собак каждый год гибнет до десяти человек, а число покусанных и напуганных агрессивными псами не удается установить, потому что до суда такие случаи обычно не доходят. Почему домашнее животное становится агрессивным и как найти управу на соседа, если его пес терроризует вас, выясняли журналисты "Сегодня".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег собаки, раны, покусал

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области алабаи сильно покусали третьеклассника". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Со свинкой на поводке: жители Кропивницкого спасли Фунтика от голодных собак

20 мая, 14:21

Теперь поросенку ищут новых хозяев или прежних владельцев

Ученые выявили невероятный факт про собак

3 мая, 07:35

Австрийские исследователи провели ряд любопытных экспериментов

Кот расправился со стаей крупных псов: курьезное видео

25 апреля, 10:26

Псы были вынуждены ретироваться, поскольку кот оказался слишком воинственным

Как воспитать собаку послушной: пять золотых правил

12 апреля, 14:53

Дрессировать собаку — это не значит учить ее исключительно командам

Климкин: ребенка, которого удерживали в посольстве Дании, вернули

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

У Зеленского озвучили требования к Антикоррупционной прокуратуре

Гройсман рассказал, что будет после роспуска коалиции

"У нас разве война?": "Укрзализныця" угодила в новый скандал

Стюардесса сгоревшего лайнера рассказала о спасении пассажиров

СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду на 340 млн грн

ЗАЗ выставил на продажу свое имущество

Клишина: У меня российское гражданство и менять его не собираюсь

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

А вы видели жену Владимира Соловьева: только взгляните на нее

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму

5 грешных знаков Зодиака

​Люди спасли тонущих слонят: видео
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь