В Одесской области алабаи сильно покусали третьеклассника

Мальчик получил множество рваных ран

Фото: Pixabay

В Одесской области в селе Александровка алабаи набросились на третьеклассника. Происшествие случилось, когда мальчик возвращался из школы, сообщил "Информационный ресурс Лиманского района Одесской области".

"Ученика третьего класса Ванюшу Тарахненко вчера по дороге из школы разорвали две огромные собаки породы алабай. Мальчик в тяжелом состоянии, 23 шва на голове, разорванная спина, руки, бедра, левая сторона лица. Психологическое состояние ребенка можете себе представить. (…) Ему понадобиться очень серьезная реабилитация, и физическая, и психологическая", — рассказала жительница Александровки Татьяна.

Оказалось, что собаки принадлежат местному депутату Наталье Кононенко. Женщина признает свою ответственность за случившееся.

"Случился человеческий фактор, от которого никто не застрахован. Я несу полностью свою вину и ответственность, материально и морально", — прокомментировала владелица собак Наталья Кононенко.

Также сообщается, что из-за многочисленных рваных ран ребёнка сшивали под общим наркозом и аппаратом искусственного дыхания. Мальчику предстоит долгая реабилитация.

Напомним, в городе Вишневое под Киевом собака жестоко покусала восьмилетнюю девочку. Школьница вместе еще с двумя подружками гуляла вечером возле дома. В это время к детям подбежала собака, которая набросилась на одну из девочек. Две другие – испугались и убежали, а покусанная девочка вернулась домой и рассказала о нападении отцу.

Кроме того, в Украине от нападений собак каждый год гибнет до десяти человек, а число покусанных и напуганных агрессивными псами не удается установить, потому что до суда такие случаи обычно не доходят. Почему домашнее животное становится агрессивным и как найти управу на соседа, если его пес терроризует вас, выясняли журналисты "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области алабаи сильно покусали третьеклассника". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"