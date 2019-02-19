Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,8
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одесской области автомобиль насмерть сбил 11-летнюю девочку

Сегодня, 15:49

Школьница от полученных травм скончалась в больнице

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В Одесской области автомобиль насмерть сбил 11-летнюю девочку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg Одесса Школьница от полученных травм скончалась в больнице

В Одесской области в результате наезда автомобиля "ВАЗ" погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Смертельное ДТП произошло 18 февраля в селе Малога в Белгород-Днестровском района. По предварительным данным, девочка неожиданно выбежала на дорогу, где ее сбил прицеп автомобиля ВАЗ. За рулем автомобиля находился 64-летний местный житель.

В результате аварии девочка получила черепно-мозговую травму, ее госпитализировали в больницу. Несмотря на усилия врачей, сегодня утром ребенок умер.

"По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, погибла, школьница, одесская область, автомобиль

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области автомобиль насмерть сбил 11-летнюю девочку". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяное ДТП в Киеве: Volkswagen протаранил Audi с детьми в салоне

Сегодня, 07:46

В салоне Audi находились трое детей в возрасте пяти, семи и восьми лет

В Николаеве легковушка насмерть сбила мужчину

Сегодня, 06:00

От полученных травм 30-летний пешеход погиб на месте аварии

ФОТОФАКТ. В Киеве на Борщаговке автобус с пассажирами врезался в ларек

Вчера, 18:51

На месте – много испуганных пассажиров

Во Львове пьяный таксист протаранил остановку общественного транспорта

Вчера, 14:12

Водительское удостоверение у лихача отсутствует, он его даже не получал

В России подстрелили известного актера: первые детали

Почему хочется сладкого — чего не хватает в организме

На церемонии похорон с Децлом произошел вопиющий скандал, фото

Россия начнет вторжение в Украину: генерал рассказал когда

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Израиль показал уничтожение российского мощного оружия

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

Их там нет? Украина эффектно разоблачила РФ на заседании СБ ООН
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Идеальный вес женщины (таблица)