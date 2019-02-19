В Одесской области автомобиль насмерть сбил 11-летнюю девочку

Школьница от полученных травм скончалась в больнице

Фото из открытых источников.

В Одесской области автомобиль насмерть сбил 11-летнюю девочку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6e7/a65/5c56e7a65a53d.jpg 2019-02-19T15:49:00+02:00 Одесса Школьница от полученных травм скончалась в больнице

В Одесской области в результате наезда автомобиля "ВАЗ" погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Смертельное ДТП произошло 18 февраля в селе Малога в Белгород-Днестровском района. По предварительным данным, девочка неожиданно выбежала на дорогу, где ее сбил прицеп автомобиля ВАЗ. За рулем автомобиля находился 64-летний местный житель.

В результате аварии девочка получила черепно-мозговую травму, ее госпитализировали в больницу. Несмотря на усилия врачей, сегодня утром ребенок умер.

"По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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